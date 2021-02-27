تنفيذ الإعدام في «وائل وحنان».. قتلا صاحب الشقة وقطعا جثته بسبب «الإيجار»

لأنه لا مفر من العقاب مهما طال الانتظار، نفذ اليوم حكم الإعدام بحق «وائل» وزوجته «حنان» في حادثة تعود وقائعها إلى عام 2015، عندما طالب المجني عليه القاتل بإيجار الشقة التي يقطن بها الأخير، فما كان منه إلا أن قتله بسلاحه الميري وقطع جثته بمعاونة زوجته وألقاها في النيل.

بلاغ اختفاء

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من زوجة أحمد عبد العزيز، 55 سنة، باختفاء زوجها واتهمت أمين الشرطة بأنه وراء اختفائه، حيث أن زوجها أبلغها بأنه على موعد مع المتهم لتحصيل إيجار شقته التي أجرها له، وباستدعاء القاتل انكر مقابلته للمجني عليه وتم حفظ المحضر.

حقيبة في النيل

وبعد 245 يوما من بلاغ الاختفاء، عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وبعرضها على الطب الشرعي وتحليل الحامض النووي تبين أن الأشلاء خاصة بأحمد عبد العزيز المبلغ باختفائه منذ عام.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى أن خلافا نشب بين أمين الشرطة والمجني عليه بسبب رفض المتهم دفع إيجار شقة يقيم فيها.

كمين للضحية

وأضافت التحريات، أن أمين الشرطة طلب من زوجته أن تتصل بالمتهم وتطلب منه الحضور إليها في الشقة، ولم يتردد المجني عليه وذهب إليها، واثناء جلوسة معها خرج أمين الشرطة من إحدى الغرف وتشاجر مع القتيل فأصابه بسلاحه الميري فسقط قتيلا.

وبمساعدة الزوجة نقل القاتل الجثة إلى الحمام، وقطعها بالمنشار إلى 3 أجزاء ووضعها في 3 حقائب، وبعد 7 أيام استعان بتوك توك لنقل الحقائب إلى بنهر النيل وهناك تخلص منها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الجريمة، وجرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبعد انتهاء مراحل التقاضي نفذت مصلحة السجون صباح اليوم حكم الإعدام بحق أمين الشرطة وزوجته، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمهما لأسرتيهما.