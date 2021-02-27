مليون و462 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة

كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول 1462000 طالب، مشيراً إلى أن المحافظة حرصت على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، خلال جولة تفقدية بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين، أن عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحان اللغة العربية اليوم بمدارس المحافظة 73 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى تخصيص غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية بكافة المدارس.

وأضاف «راشد» أن غرف عمليات المحافظة تعمل طوال ساعات اليوم، لمتابعة مستجدات العملية الإمتحانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن محافظ الجيزة، أولياء أمور الطلاب بأن المحافظة حرصت على توفير كافة المستلزمات الطبية في المدارس.

يذكر أن محافظ الجيزة، تفقد اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير العملية الإمتحانية بشكل جيد، وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، خصصت المدرسة السعيدية الثانوية بنين، فرقًا طبية وذلك للاطمئنان على سلامة الطلاب، وتوزيع كمامات طبية مجاناً على الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص فرق فنية لحل أي مشكلة متعلقة بالتابلت.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت تعقيم لجان الامتحانات جيداً، وتطهيرها، بالإضافة إلى إلتزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الإمتحانية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على توفير الكثير من المنصات التعليمية للطلاب مثل بنك المعرفة المصري، ومنصتي «ذاكر» و«التعلم المصري»، فضلاً عن العديد من المكتبات الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للطلاع على كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية، مشيرة إلى الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.