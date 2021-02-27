فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم، السبت، فريقا من معهد القلب بالقاهرة فى إطار برتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب، وذلك لعلاج المرضى وأصحاب الكشوفات السابقة بقسم القلب والآوعية الدموية بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن الفريق يضم كلا من الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز، استشارى قلب وأوعية دموية والدكتور محمد عبد العزيز أخصائى قلب وأوعية دموية وفنى أشعة محمد عبد الغنى، وأخصائى تمريض صبرى فتحى.

وكان مستشفى العريش العام، أعلن عن وصول 12 من أساتذة جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

ويذكر أن وصول الأطباء إلى العريش مستمر على دفعات أسبوعية، وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يستمر تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والمترددين على المستشفى.

من جهة أخرى، أكد مصدر بمستشفى العريش العام أن 7 حالات فى قسم العزل بالمستشفى تماثلت للشفاء، وذلك بعد تقديم العلاج والرعاية الكاملة طوال نهار الجمعة للمرضى، وذلك لتكملة العلاج للمرضى فى المنازل.

وأضاف بيان الصحة أن 65 مريضا يخضع لعملية العزل المنزلى بمتابعة فريق الآطباء والتمريض التابع لمستشفى العريش العام.