«الصحة» عن إقامة التراويح رمضان المقبل: تتوقف على سلوكيات المواطنين

حسمت وزارة الأوقاف الجدل القائم حول إمكانية إقامة صلاة التراويح في رمضان المقبل، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والحديث عن موجة ثالثة للفيروس، مشيرة في بيان لها أنَّ صلاة التراويح ستُقام ولكن بضوابط.

وأوضح مصدر في وزارة الصحة والسكان، موقف الوزارة من إقامة صلاة التراويح خاصة مع توقعات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة أعداد اصابات في شهر أبريل ومايو وكذلك اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.

لا مانع من إقامة صلاة التراويح ولكن بشروط

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّه لا مانع من إقامة صلاة التراويح ولكن لها مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل المصلين، مشيرة إلى أنَّ مساعدة رجال وزارة الأوقاف وكذلك سلوكيات المواطنين هي المتحكمة في إقامة صلاة التراويح بشكل مباشر.

وتابع المصدر، أنَّ الضوابط الاحترازية تتمثل في تحقيق التباعد البدني بين كل شخص والآخر، وارتداء الكمامات في حال التعذر في تحقيق التباعد الاجتماعي، كما أنَّه يجب توفير الصابون وكذلك الكحوليات وفرك اليدين في حال لمس الأسطح وتجفيفها جيدا، مشيرة الى ضرورة الإلتزام بآداب السعال والعطس وتوفير سلات مهملات لإلقاء أي متعلقات كالمناديل وغلقها جيدًا.

وأوضح المصدر، أنَّه يجب غلق دورات المياه وعدم السماح بفتح الأضرحة أو دور المناسبات كما هي والالتزام بالوضوء في المنازل والالتزام بالصلاة فقط وعدم التجمعات داخل المساجد أو خارجها حتى لا يجبر المواطنين مسؤل المسجد بشكل عام لغلقه بسبب مخالفة التعليمات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي بشأن كل الأمراض المعدية للحد من انتشارها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا.