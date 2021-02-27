«الأرصاد» تنشر تفاصيل حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة: أمطار وشبورة ورياح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 27 فبراير إلى الخميس 4 مارس المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، اليوم السبت 27 فبراير، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس يوم الأحد 28 فبراير

أما يوم الأحد 28 فبراير 2021، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الطقس المتوقع ليوم الاثنين 1 مارس

وفي يوم الاثنين 1 مارس، يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

طقس يوم الثلاثاء 2/3/2020

أما بالنسبة لحالة الطقس يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل، فيتوقع الخبراء سقوط الأمطار الخفيفية على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

طقس يوم الأربعاء 3 مارس

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يوم الأربعاء 3 مارس، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، وتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس يوم الخميس 4 مارس

أما عن طقس يوم الخميس 4 مارس، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد، وتكون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وغلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.