كيف تتظلم بقانون الشهر العقاري الجديد؟

قد يتساءل البعض عن مدى إمكانية التظلم والاعتراض بقانون الشهر العقاري الجديد، حال الاعتراض على أمر ما، وهل القانون الجديد أنصف المتظلمين وأتاح لهم تلك الفرصة، وذلك بعد أن شهد إجراءات جديدة ينتظرها الموطنين بشأن شراء وتسجيل العقارات بالشهر العقاري، والمقرر تطبيقه من 6 مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» كيفية التظلم بقانون الشهر العقاري الجديد، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاعتراض

وفقا للقانون الجديد، ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعى والمدعى عليه، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر، وعليه يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، إما برفضها، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.

وحال قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يخطر قلم كتاب المحكمة، المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي.

ويجب أن يعلم المتظلم، أنّه إذا انتهت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يقدم اعتراضا على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي، ويؤشر به في السجل المذكور، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن.

إرشادات مهمة بشأن إجراءات التظلم

1- يقدم التظلم إلى الجهات الآتية:

- أمين مكتب الشهر العقاري التابع له المأمورية التي أوقفت إجراءات الطلب.

- إحدى الإدارات بالمكتب الرئيسي وهي: التفتيش الفني، البحوث القانونية، بحوث الشهر، السجل العيني، رئيس مصلحة الشهر العقاري، رئيس قطاع الشهر العقاري والكائن مقرهم 57 ش رمسيس بالقاهرة.

-المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري بالعنوان الكائن بميدان لاظوغلي، محافظة القاهرة.

2- يجب ألا يشتمل التظلم على عبارات غير لائقة أو تجهم على القيادات الإدارية، وإلا كان ذلك سببا لحفظ التظلم.

3- يجب كتابة محل إقامة المتظلم بكل دقة، ورقم الهاتف للتواصل عند الضرورة.

مكاتب تلقي الشكاوى في القاهرة

مكتب شمال القاهرة، العنوان: 126 شارع الجلاء، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4:30 مساءً.

مكتب جنوب القاهرة، العنوان: 27 شارع رمسيس، مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4:30 مساءً.

قانون الشهر العقاري الجديد

ووافق مجلس النواب السابق، في منتصف أغسطس، على القانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.