مقتل نجل مالك عقار في مشاجرة لطرد مستأجرة من شقتها

لقي عامل مصرعه طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بعزبة محسن بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، بسبب خلاف على شقة بعقار ملك والده، حاول خلاله طرد المستأجرة.

بدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد وصول المدعو مصطفى.م، 24 عاما، عامل، مصابا بجرح طعني بالصدر وكدمات بالرأس، وتوفى فور وصوله.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، حيث تبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من المجني عليه وشقيقه أحمد.م، 35 عاما، عامل، وطرف ثان "ص.ع"، 35 عاما، خادمة، و"م.ف" 47 عاما، سائق، وم.م" 35 عاما، صاحب محل، وتبين من التحريات استعانة مالك عقار بنجليه المجني عليه والثاني، لطرد خادمة من الشقة تستأجرها لديه، بزعم سوء سلوكها، ما دفعها للاستعانة بالرابع والخامس، للتصدي لهم.

ووفقا للتحريات، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح طعني في الصدر، وكدمات بالرأس ووفاته.

ألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.