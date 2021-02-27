«أمطار ورياح وشبورة».. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط للأمطار الخفيفية على عدة مناطق، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية ونشاط الرياح الذي يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية حتى 5 مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خريطة الظواهر الجويو وأماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام مقبلة وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس.. السبت 27 فبراير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة بتسبة 40%، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الأحد 28 فبراير

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الاثنين 1 مارس

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الثلاثاء 2 مارس

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الأربعاء 3 مارس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الخميس 4 مارس

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس.. الجمعة 5 مارس

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 30%، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.