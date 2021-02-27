«حديث الصباح».. الطقس وآخر تطورات كورونا أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصا لأبرز ما تناوله ببرامج التوك شو الصباحية اليوم، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية في البرامج، حيث ركز برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، على أحوال الطقس، وعرض تقريرا جاء فيه أنّ مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية، ومداخلة هاتفية لمستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بشأن آخر التطورات الخاصة بفيروس كورونا.

وتطرقت مذيعة البرنامج لاستعراض حالة الطقس، وأنّ هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد طقس اليوم السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة، دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وستكون معتدلة أيضا على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وسيكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

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وعرض البرنامج تقريرا عن أنّ مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية، ويوما تلو الآخر تظهر النجاحات والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية التي اختارت العمل والبناء في سبيلها نحو التقدم، وأحدث تلك البراهين تقرير شركة بارتك بارتنرز التي أصدرته تحت عنوان رأس المال الاستثماري التكنولوجي لأفريقيا 2020 ورصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

واحتلت مصر المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية مقابل حصة منها في مصر نحو الثلث في 2020، مقارنة بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83%، ما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الأفريقية في عام 2020 بعدد 86 صفقة، يليها جنوب أفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.

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وأجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، مداخلة هاتفية في البرنامج عن آخر التطورات الخاصة بفيروس كورونا، قائلا: «تخطينا ما يسمى بقمة أو ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت الأعداد تتناقص، وحاليا نحن في أعداد متذبذبة بين عدد قليل من الزيادات والنقصان، وأتمنى أن تقل الأعداد عن هذا»، مشيدا بحملات التوعية الشديدة التي تقدمها وسائل الإعلام المصرية.

وأكد أنّ ذروة الموجة الثانية انتهت ولكن ما زال هناك أعداد من هذه الموجة، «بمعنى أننا لم نصل إلى أعداد قليلة للغاية أو صفر، فيجب أن نحترس بشدة ونتبع كل الوسائل الوقائية لأنه ما زال هناك أعداد ترصد، وإذا لم نتبع هذا قد تحدث زيادة في الحالات».

وبالحديث عن وجود زيادة في أعداد الإصابات في نهاية شهر أبريل وأول مايو، قال إنّ هذا توقع مبني على الظواهر الاجتماعية والصحية، وما يحدث في بعض البلاد الأخرى، وكل هذا يعتمد على اتباع الإجراءات الاحترازية، «إذا حدث تزاحم، أو عدم اتباع للقواعد فالفيروس موجود وقد ينتشر أكثر، ونتمنى ألا تزيد الأعداد في رمضان، فالفيروس معدٍ وينتشر عن طريق التجمعات وعدم اتباع وسائل الوقاية، وإذا اتبعنا هذا بشدة واستمرينا فيه بكل دقة واحتراز، فلن يكون هناك موجة ثالثة».

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في درجات الحرارة بنحو درجتين تقريبًا وستصل العظمى على القاهرة 23 درجة مئوية، مشيرة إلى أنّ الطقس سيكون دافئ على معظم أنحاء الجمهورية نهارا، خاصة في فترة الظهيرة، وأمس كانت الشمس ساطعة فترة الظهيرة وكان الجو أكثر من رائع، وهذا مستمر اليوم أيضًا».

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنَّ هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة الطرق السريعة والزراعية، ولكنها تنقشع سريعا وتتضح الرؤية، مؤكدة أنّ الشبورة غير مؤثرة على حركة المرور والسفر، وسيستمر هذا معنا خلال الأيام المقبلة.

وتابعت أنّه ما زال هناك فرص لسقوط أمطار اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، العريش، رفح، بورسعيد، ودمياط، ولكن كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة، وبعض المناطق من وسط سيناء ستشهد أمطار خفيفة غير مؤثرة في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ الجو مستقر على معظم الأنحاء والرياح معتدلة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين تقريبًا، محذّرة المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لأننا ما زلنا في فصل الشتاء حتى 20 مارس المقبل.

وأوضحت أنّه بنهاية الأسبوع «قد نشهد حالة من عدم الاستقرار مرة أخرى، وهناك منخفض جوي بدأ يتكون في الخرائط، وسنؤكد ذلك في الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أنَّه «من الوارد أن نشهد تقلبات، وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل».

وأكّدت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية خلال هذه الفترة لأننا في فترة ننتقل من فترة الشتاء إلى الربيع.

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