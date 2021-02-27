تفاصيل تعويض ملاك العقارات المنزوع ملكيتها لتوسيع الدائري في البساتين

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن بدء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات وتعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير الدائري وتحديد قيمة التعويض، مشيرا إلى التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر 2020 لافتا إلى التزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري بسرعة تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في «بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - عقد الإيجار أو عقد التمليك - إيصال مياه أو كهرباء أو غاز».

إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة الدائري

وبدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخاصة بإزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائري بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التي تتم بالتنسيق مع وزارة النقل.

تعويضات نزع ملكية الشاغلين بحي البساتين

وجاءت التعويضات التي أعلن عنها حي البساتين بمحافظة القاهرة لجميع أصحاب نزع ملكية الشاغلين، والتي سيتم هدمها لصالح مشروع توسعة الدائري بالنسبة للسكني كالآتي «الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه والصالة 40 ألف جنيه و(المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه)».

وجاءت التعويضات بالنسبة للتجاري والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3000 آلاف جنيه للمتر الواحد.

وطالب الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم فتح حساب بنكي وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب حتى يتنسى للحي تحويل إجمالي قيمة المستحقات بالتعويض المالي وتحويل المال للبنك ومنح الأهالي فرصة لإخلاء العقار.

أعمال تطوير الدائري

وتشمل أعمال تطوير الدائري رفع كفاءة الطرق وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري ومنع تكدس السيارات فضلا عن إنشاء طرق داعمة وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار توسعة كوبري المنيب العلوي.

توسعة كوبري المنيب

ويتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.