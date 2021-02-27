رئيس جامعة القناة: طلابنا التزموا بالإجراءات ولم نتلق شكاوى

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناه السويس، إن غرفة امتحانات بالجامعة، لم تتلق أي شكاوى اليوم، مؤكدا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الجامعة، جرت في ظل إلتزام كامل من الطلاب في جميع الكليات.

وأضاف، أن الجامعة راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ علي سير العملية الامتحانية في جو من الهدوء والاستقرار، وتوفير الراحة والطمأنينة لكافة الطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعض اللجان الامتحانية لكليات التجارة والتربية والآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، والسياحة والفنادق، والهندسة والزراعة.

وقال رئيس الجامعة أنه شاهد التزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج اللجان، والتباعد المكاني، ومراعاة الدخول والخروج من الممرات المخصصة لذلك وتجنب التزاحم.

وقال الدكتور محمد شقيدف، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت صباح اليوم داخل ١٧ كلية، ضمت ٣٩ ألف طالب وطالبة بالفرق الدراسية المختلفة.

وتابع، امتحانات اليوم السبت، بدأت في ١٣ كلية هي كليات التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية و كلية الطب، والآداب والعلوم الإنسانية والصيدلة والسياحة والفنادق والألسن والتجارة الفرقة وكليات الهندسة والزراعة والطب البيطري الفرقة الأولى برنامج الأدوية المميز والفرقة الثالثة.

وعن أعمال التطهير والتعقيم، قال زكي أنه تم تعقيم كافة اللجان ما بين الفترتين الصباحية والمسائية؛ وتخصيص الوقت الكافي بين الفترتين.