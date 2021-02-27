«كروت الفكة» وسيلة طلاب لأداء الامتحان بالإسماعيلية.. ومصادر بـ«التعليم»: جار إعداد قائمة بمتضرري السيستم

اشتكى طلاب الصف الأول بالثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، من عدم تمكنهم من أداء الامتحانات اليوم السبت، بسبب مشاكل فنية في منظومة الامتحانات.

وقال الطلاب إن السيستم توقف عن الغمل في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، بمجرد الدخول إلى لجنة الامتحان، وعاد للعمل في العاشرة صباحاً، بعد مرور ساعة تقريباً.

وأضاف الطلاب: «لما رجع كان شغال جزئياً، وكان فاصل عند زملاء لينا، ومع انقطاع الشبكة قمنا بشراء كروت فكة للشحن على حسابنا، علشان ندخل نمتحن».

وقال الطلاب إن معظمهم لم يتمكن من أداء الامتحان، سوى في مادة اللغة العربية فقط، وأنهم لم يتمكنوا من الدخول لأداء امتحان الأحياء في الفترة الثانية.

واشتكى بعض الطلاب من عدم قدرتهم على الدخول لأداء امتحان اللغة العربية طوال الفترة حتى ظهر اليوم، بينما تم إبلاغهم من قبل المدرسة، بأنه سيتم تحديد موعد آخر خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم إنه يجري إعداد قائمة بأسماء الطلاب، ممن لم يؤدون امتحان اللغة العربية في جميع لجان المحافظة بالكامل، فيما أشارت إلى أن أزمة السيستم لم تقتصر على الإسماعيلية فقط، إلا أنها امتدت لمعظم محافظات مصر.

وقالت المصادر إن رؤساء اللجان حاولوا على قدر الإمكان توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وتدخلو لمحاولة التخفيف جزئياً على السيستم ليتمكن الطلبة من أداء الامتحان.

وتابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير العملية الامتحانية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما وفرت مديرية التربية والتعليم الكمامات الواقية وتوزيعها على الطلاب قبل دخولهم الامتحان.

وقال «بشارة» إنه تم التنبيه بضرورة تعقيم كافة اللجان قيل الامتحان وبعد الانتهاء منه، تمهيداً لانطلاق الامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية غداً الأحد، والتي تستمر حتى آخر الأسبوع.