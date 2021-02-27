تجديد حبس سائق المركب الغارق في بحيرة مريوط 15 يوما

أمر المستشار محمد هندى، رئيس محكمة جنح أول العامرية بالإسكندرية، اليوم، السبت، بتجديد حبس "م.ع" سائق المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، والذى راح ضحيته 14 شخصا معظمهم من الأطفال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ.

وعقدت جلسة التجديد، عبر الفيديو كونفرانس، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار؛ فيروس كورونا المستجد، وجرى نقل المتهم من محبسه بقسم ثان العامرية إلى قسم شرطة اول العامرية، لتوافر قاعة مجهزة إلكترونيا بها، وحضر الجلسة عدد من أهلية المجنى عليهم.

وفى بداية الجلسة نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، وقرر بعض أهلية الضحايا الذين حضروا الجلسة عدم توجيه أى اتهام للمذكور، ومن جانبه طالب محامى المتهم إخلاء سبيل موكله بالضمان المالى، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المذكور فى وقت سابق بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وابنته، ثم استدعته فى اليوم التالى، وعقب التحقيق معه بإشراف المستشار مروان أبو خطوة رئيس نيابة ثان العامرية، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان مركب يقل 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غرب الإسكندرية، جنازة الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.