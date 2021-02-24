عاجل.. إصابة غطاس أثناء خروج آخر ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط

أصيب غطاس من غطاسي ومنقذي ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، حيث جرى نقله من قبل سيارة الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام.

وعلمت «الوطن» أن الغطاس أصيب فجأة واستدعى زملاؤه سيارة الإسعاف، حيث أصيب بالتزامن مع خروج آخر ضحايا المركب الغارق وهي الطفلة شيماء سعيد، 16 سنة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، جثة آخر ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية وتدعى «شيماء سعيد»، 16 عاما، ليرتفع إجمالي العدد النهائي لضحايا الحادث لـ 14 متوفى.

وكان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الإثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.