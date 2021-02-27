بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب سيناء غدا

عقد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت ،اجتماعًا بحضور مشرفي المديرية لشئون الطب الوقائي، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفقًا لخطة وتجهيزات المديرية المعدة سلفًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر أن تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق والالتزام بمواعيد جلسات التطعيم، والحرص على تطعيم الأطفال المقيدين وغير المقيدين، لتحقيق المستهدف على أرض المحافظة خلال الفترة المقررة، مع الحرص على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح «رخا» أن الحملة تستهدف 24026 طفلا بجميع مدن المحافظة، وجرى تجهيز 120 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا، ليجوبوا كل المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية، لافتًا إلى أن هذه الفرق مدربة ومجهزة بكل التجهيزات لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن التطعيم آمن ومتوافر بكميات كافية، تكفي لتحقيق المستهدف من الأطفال بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، وكيل المديرية، والدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية، والدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية، والدكتور محمد عبدالحي مدير المكتب الفني، ومشرفي الحملة لشئون الطب الوقائي.

ويأتي ذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفا، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.