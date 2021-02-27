«اتحاد العمال»: ندعم القيادة السياسية وتطوير القلاع الصناعية

في مؤتمر عمالي كبير، أشاد فيه الحاضرون على الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الصناعة، وثمن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإنجازات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على حقوق العمال الذين هم أعمدة الصناعات الوطنية في كل الأنشطة والمجالات التنموية لدعم النهضة الحضارية.

وقال جبالي المراغي، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العامة للصناعات الهندسية، إن الإنجازات والمواقف المشرفة لصالح الوطن ولصالح العمال تجعلنا أكثر قوة.

الشركات المملوكة للدولة

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «حريصون على الوحدة لصالح بلدنا تأكيدا لمبادئنا وقيمنا النقابية وإيماننا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب»، متابعا: «نحن مع توجهات القيادة السياسية ونقول لا الخصخصة للشركات المملوكة بالدولة ولا للبيع للأصول التاريخية، ونعم للتطوير ونرفض أي قرار يأتي بالإضرار لمصلحة الوطن والعمال».

فيما أكدت الدكتورة حنان أبو الخير، ممثلة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، على اهتمام الوزارة والدور الكبير الذي تقوم به النقابات العمالية في حماية الصناعة الوطنية.