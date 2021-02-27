وزير النقل يضع حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة» بالدقهلية

وضع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، السبت، حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة» في مدينة المنصورة، والذي أطلقته 3 وزارات هي «النقل، والتنمية المحلية، والثقافة» بالتعاون مع محافظة الدقهلية، والذي يشمل مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية في مدينتي المنصورة وطلخا.

ويستهدف المشروع استغلال أرض حديقة الهابى لاند، وأرض التلاجة، وأرض السكة الحديد بطلخا، وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة، وذلك لإقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية.

وحاور الفريق كامل الوزير، أعضاء مجلس النواب، وعدد من المواطنين ، حول المشروع وأهميته، وأكد أن من حق كلية الهندسة جامعة المنصورة الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم تنفيذ نفس النماذج التي تم وضعها وتنفيذ نفس التصورات، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التى أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع «تحيا مصر المنصورة».

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136 ألف متر مربع، ويضم عدد من المشروعات تشمل «مشروع المنصورة جيت»، على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة، وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع « المنصورة جراند» على أرض الثلاجة وهو عبارة عن برج برجين تجاري، اداري، سكني، ومشروع « المنصورة بلازا » أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من: مركز طبي اداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم، بالإضافة إلى تطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع «المنصورة داون تاون» على أرض الفرنساوي، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية.

ويتضمن المشروع « ممشي أهل مصر» بطول 1500 متر، ويمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا، وفي إطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.