تدشين مشروع «تحيا مصر المنصورة» بمشاركة 3 وزراء ومحافظ الدقهلية

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم بمقر وزارة النقل، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية.

الاجتماع لإعلان إطلاق المشروع واستعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، والذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك بناءً على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع «تحيا مصر» بالمنصورة، وتوجيهاته للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في كل المحافظات، خاصة مع عدم وجود أراضي داخل عواصم المحافظات صالحة لإنشاء مساكن جديدة ومع سياسة الدولة في المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية الحالية والعمل على زيادتها.

صرح وزير النقل، وفق بيان صادر اليوم، بأنَّ هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لإستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

دراسة مرورية للمشروع

ولفت إلى أنَّه تمّ عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة، إضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، مضيفاً أنَّه تمّ مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتمّ إنشاء قصر ثقافة آخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين.

وأوض أنَّه تم التنسيق مع كل الوزارات التي لها أراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات: (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية).

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلًا عما تقدمة من عائد مجتمعي.

المشروع يقام على مساحة 136 ألف متر مربع

وأوضح أنَّ المشروع يقام على مساحة إجمالية 136 ألف متر مربع ويضم المشروعات التالية:

- مشروع «المنصورة جيت» على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي حديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية.

- مشروع «المنصورة جراند»، على أرض الثلاجة وهو عبارة عن وحدتي برج تجاري/ إداري/ سكني.

- مشروع «المنصورة بلازا»، أعلى أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندقين 4 نجوم، وحديقة عروس النيل.

- مشروع «المنصورة داون تاون»، على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية.

- مشروع «ممشى أهل مصر»، بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخاو.

وأوضح الوزير، أنَّ هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير ( تحيا مصر المنصورة )

كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم أهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتسهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

وزير التنمية المحلية: مشروع «تحيا مصر المنصورة» سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة

ومن جهته، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنَّ الحكومة وكل الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب.

ولفت إلى أنَّ الوزارة حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ مشروع «تحيا مصر المنصورة» سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية على أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مشروع «تحيا مصر المنصورة» سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس علي أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع.

ولفت إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والاراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه، مشيرًا إلى أنَّ المنصورة خرج منها المثقفين والأدباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية .

بدورها، أشادت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بهذا المشروع المهم، مشيرة إلى ضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير.

فيما أكّد أيمن مختار محافظ الدقهلية أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة، مبينًا أنَّه سيمثل نقلة كبيرة للأهالي وأن المشروع يليق بمكانة محافة الدقهلية، مشيراً إلى أنَّ هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.