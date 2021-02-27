إصابة مواطنين في تصادم ميكروباص ونقل ببني سويف

أصيب شخصان فى حادث تصادم بيم سيارة أجرة ميكروباص مع أخرى نقل، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم السبت، بعد بوابة الكريمات بحوالى 10 كيلومترات فى اتجاه بنى سويف، ورفض 11 راكباً آخرين من مستقلي السيارة الأجرة، نقلهم للمستشفى، وأقروا بسلامتهم.

وفور إخطار الأجهزة الأمنية بوقوع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، تم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل اثنين من المصابين إلى لمستشفى بني سويف التخصصي، وهما «محمد محمود عبد العاطي»، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى، و«حمادة فاضل منسي»، 36 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي في الجبهة بطول حوالي 5 سنتيمترات.

وتم إخطار المحضر اللازم بالحادث، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما جرى رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وفي سياق آخر أصيب أحد الشبان بإصابات بالغة، اليوم السبت، عقب سقوطه من قطار داخل محطة قطارات بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة شاب يُدعى «حسين س. ح.»، 35 سنة، مقيم بالقاهرة، ببتر في الذراعين والساقين، بعد سقوطه من القطار، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.