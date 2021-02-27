عاجل.. «التعليم»: 36 ألف طالب تغيبوا عن امتحاني اللغة العربية والأحياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيب نحوا 36 ألف طالب من إجمالي طلاب الصف الأول الثانوي عن امتحاني اللغة العربية والأحياء، الذين جرى عقدهما صباح اليوم إلكترونيا باستخدام التابلت.

وأكدت "التعليم" أن 620 ألفا و133 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، سجلوا في منصة الامتحانات من التابلت، اليوم من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "التعليم" أنه تمكن 552 ألفًا و936 طالب من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأشارت "التعليم" إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.