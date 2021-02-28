حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية، يتطلع إلى معرفة أصدقاء جدد أينما ذهب، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» تستعرض «حظك اليوم» لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك أن تصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.