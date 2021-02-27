عاجل.. وزير التعليم: 10% فقط من الطلاب واجهوا مشاكل بالشبكة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 552 ألفا و936 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالب وطالبة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على إحدى الجروبات على «واتس آب»، إن الدقة تقتضي أن نقول أن هناك مشاكل شبكات لـ ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدا إن شاء الله، وأشار وزير التعليم أنه لا داعي للقفز على هذه الاستنتاجات.