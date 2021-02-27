وزير النقل: المنصورة الأولى بالمشروع القومي لاستغلال الفراغات

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن مدينة المنصورة تأتي «رقم 1 » في المشروع القومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات، سواء كانت أراضي «السكة الحديد، أو الأوقاف، أو قطاع الأعمال»، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال كل الأراضي، خاصة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

وأضاف الوزير، خلال وضع حجر الأساس لمشروع «تحيا مصر المنصورة»، اليوم السبت، أن استغلال فراغات عواصم المحافظات، سيكون مثل مشروع رفع كفاءة القرى في مشروع «حياة كريمة»، وهذا مشروع قومي في عواصم المحافظات، والمستفيد منها أهالي نفس المحافظة، وأضاف: «كل هذا درسناه جيداً وحددنا المناطق التي نستغلها».

وأشار وزير النقل إلى أن البناء على أرض السكة الحديد هو قرار يختص به الوزير دون غيره، مشيراً إلى اعتراض البعض على البناء على أرض قصر الثقافة، قائلاً: «مش لازم يكون على النيل»، وتابع بقوله: «زي ما أنتم مهتمين بالمنصورة، أنا ابن المنصورة، ومهتم بيها، وهأخلص وظيفتي وآجي أعيش معاكم».

وأكد علي أن هذا المشروع سيعمل فيه أبناء الدقهلية، وكذلك العديد من المقاولين والمستثمرين، جميعهم سيكونون من أبناء الدقهلية، وأضاف: «نحن نخدم بلدنا، وفي نفس الوقت نحافظ على أملاك السكة الحديد، وتستثمرها بشكل يعود منها الخير على هيئة السكة الحديد، لنساعدها في تدبير مصاريفها».

ووجه الوزير التهنئة بالمشروع قائلاً: «نبارك لأهالينا في الدقهلية هذا المشروع، وسيرون نتائج هذا المشروع بعد انتهائه»، مشيراً إلى أن حديقة الحيوان ستعود كما كانت، وسيكون بالمشروع إسكان متاح لكل شعب المنصورة، خاصةً أنها ليس لها ظهير صحراوي، وأضاف: «نستغل الفراغات والمساحات داخل عواصم المحافظات، وستعود بالنفع على أهل المنصورة، ونخدم أهالينا بتوجيه الرئيس شخصياً»، لافتاً إلى أن هذه باكورة مشروعات الإسكان التي تجري في عواصم المحافظات، لخدمة أبناء هذه المدن.

ومن جهة أخرى، أكد وزير النقل أنه قبل نهاية شهر مارس القادم، سيتم الانتهاء من رافد «المنصورة – جمصة» تماماً، وبنسبة تنفيذ 100%.

وأوضح أن مديونية هيئة السكك الحديد، عند توليه مسئولية الوزارة، كانت تبلغ 80 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه للبنك المركزي، يجري سداد جزء كبير منها، ويجري العمل على اسقاط الجزء المتبقي منه، و40 مليار جنيه أخرى مديونية لبنك الاستثمار القومي، تم سداد جزء كبير منها.

وأوضح أن تذكرة السكك الحديدية لا تكفي تشغيل القطارات أو الإنفاق على الهيئة، فكان لابد من الاستثمار في أصول السكة الحديد، والبحث عن موارد أخرى، بخلاف التذكرة، وإقامة مشروعات متنوعة على الأراضي الفضاء.

ويجرى تنفيذ مشروع «تحيا مصر المنصورة»، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا، وأرض الثلاجة، وأرض حديقة الهابي لاند، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136 متراً مربعاً.