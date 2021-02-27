عاجل.. 3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بالسلام

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة السلام فى القاهرة وإخماده دون وقوع أى إصابات، وتبين اندلاع الحريق بسبب تسرب الغاز ولم ينجم عنه وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقال مصدر أمنى، إن غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران بعد أن نجحت فى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.