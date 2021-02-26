إصابة أب وابنيه في حريق بمخبز ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، أب ونجليه بحروق متوسطة، أثناء مشاركتهم في إطفاء حريق شب في مخبز بلدي إثر انفجار إسطوانة غاز، اليوم الجمعة، بقرية «منشأة الأمراء» التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارا من الوحدة المحلية لمركز إهناسيا، بنشوب حريق بمخبز بلدي بقرية «منشأة الأمراء» التابعة لدائرة المركز، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب إثر إنفجار إسطوانة غاز بالمخبز، ونتج عنه إصابة كل من: جمال محمد موسى ونجليه عمرو ومحمد يقيمون بذات القرية، بحروق متوسطة، اثناء قيامهم بالمشاركة في إخماد الحريق، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت بمعاينة موقع الحريق، وطلبت تحريات المباحث العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.