حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يفضل مواليد برج الدلو المهن الحرة وعدم التقيد في الوظائف والأعمال الروتينية، ولديه قدرة كبيرة على إدارة الأعمال التجارية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.