مدرب الزمالك السابق يُخير صلاح بين برشلونة و«ميت عقبة»

أعرب المدرب الأسكتلندي أليكس ماكليش، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن قلقه على مستقبل نادي ليفربول الإنجليزي، حال قرر محمد صلاح نجم الريدز الرحيل عن صفوف ناديه.

وقال ماكليش في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «محمد صلاح لاعب مؤثر وطموح وهو ما يجعل رحيله عن ليفربول بمثابة ضربة قوية للفريق، خاصة أن اللاعب قد يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة».

وعن توقعه لمحطة الفرعون المقبلة قال ماكليش: «لو كان الأمر بيدي أتمنى أن ينتقل محمد صلاح لصفوف برشلونة، وأشعر بأن طريقة لعبه تساعده على التألق مع الفرق الكتالوني».

وعاد وقال على سبيل الدعابة: «أتمنى أن ينتقل لصفوف برشلونة، أو يعود لصفوف الزمالك».

وبشأن إمكانية العودة للدوري المصري قال: «من الصعب العودة للعمل كمدير فني في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، ولكن إذا كانت لي عودة سأعود لمنصب المدير الرياضي إذا أتيحت الفرصة لذلك الأمر مع أحد الأندية».

وتابع مدرب الزمالك السابق: «الكرة المصرية تعاني في غياب الجماهير عن حضور المباريات منذ سنوات، وهو أمر يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين، خاصة عندما يخوضون مباريات في ظل وجود جماهير».

وأردف: «فترة عملي في الزمالك لا تنسى، ورغم أنها قصيرة إلا أني أتذكر كل الوقت الذي قضيته مع القلعة البيضاء».

وأكمل: «كنت أتمنى الاستمرار فترة أطول، خاصة أنني لا زالت أحب الزمالك وجماهير النادي الأبيض حتى الآن».

واستدرك: لكني تقبلت قرار الرحيل وقتها وكنت سعيدا بالنتائج خاصة وأننا تأهلنا لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقت قيادتي للفريق».