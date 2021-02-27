بعد شهرين من التأجيل.. 10 معلومات عن حفل «جولدن جلوب» الـ78

تتجه أنظار محبي السينما في العالم خلال الساعات المقبلة إلى هوليوود الأمريكية لمتابعة حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الـ78، ولكن مازالت آثار فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها القاتمة على الحفل الشهير الذي يقام افتراضيا دون الزخم المعتاد بحضور صناع السينما والنجوم على السجادة الحمراء، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحفل:

- يذاع الحفل افتراضيا في تمام الساعة الثامنة حسب التوقيت الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة صباحا بحسب التوقيت المحلي في مصر.

- تم تأخير موعد الحفل لمدة شهرين عن موعده المعتاد وتقديمه بالصيغة الافتراضية عبر شبكة الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

- يقدم الثنائي «تينا فاي وإيمي بولر» حفل توزيع الجوائز للمرة الرابعة، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم هوليود من بينهم سلمى حايك، خواكين فينيكس، كيت هدسون، مارجوت روبي، مايكل دوجلاس، رينيه زيلويجر وكريستين ويج.

- يقام الحفل في مدينتين في الوقت نفسه، ستقدم تينا فاي، الحفل على الهواء مباشرة، عبر قناة «إن.بي.سي» من قاعة رينبو في نيويورك، فيما ستشاركها إيمي بولر في تقديم الحفل من داخل فندق «بيفرلي هيلتون».

- تتنافس الأعمال السينمائية والتلفزيونية وصناعهم في 25 فئة للجوائز «14 في السينما و11 في التلفزيون»، وتضم كل فئة 5 ترشيحات، ليتنافس على جوائز المسابقة الـ25 ما يقرب من 125 مرشحًا.

- يتم اختيار المرشحين والفائزين من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية «HFPA»، وهي مجموعة من حوالي 90 صحفيًا ومصورًا يقدمون تقارير عن صناعة الترفيه من حوالي 55 دولة مختلفة.

- حصلت شبكة «نتفليكس» على نصيب الأسد من الترشيحات، حيث حظت أعمال الشبكة بـ22 ترشيحا.

- حظى فيلم «Mank» بأكبر عدد ترشيحات لجوائز في 6 فئات هى: أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مخرج وأفضل سيناريو.

- ترشح الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، بعد 6 أشهر من وفاته، لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Ma Rainey’s Black Bottom».

- ستكرم «جين فوندا» بجائزة «سيسيل بي ديميل»، ونورمان لير بجائزة «كارول بورنيت» والتي تكرم المساهمات في التلفزيون.