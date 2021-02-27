أبرزها حماية الخصوصية.. تعرف على التحديثات الأخيرة لتطبيق «تليجرام»

حاز تطبيق «تليجرام» خلال الفترة الماضية على ثقة الكثيرين، خاصة بعد تعديل سياسات تطبيق «واتساب» المتعلقة بالخصوصية، والتي تم الإعلان أنه سيتم تطبيقها في مايو القادم، مما دفع أكثر من 7 ملايين شخص لتحميل تطبيق «تليجرام» خلال أٌقل من 5 أيام، وفقًا لما نشر على موقع «دايلي ميل» البريطاني.

ويحاول القادمين على تطبيق «تليجرام» تقديم عدد من التحديثات والمميزات لزيادة شعبية البرنامج بين الشباب، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التكنولوجيا، التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، آخر تحديثات تطبيق «تليجرام» في ما يلي:

آخر تحديثات تطبيق تليجرام

ووفقًا لما أعلنه القائمين على تطبيق المحادثات الفورية «تليجرام»، فقد تم تدشين عدد من التحديثات التي تعزز الخصوصية، وسرية المحادثات، بين جميع الأطراف، وتلك التحديثات تشمل الآتي

الحذف التلقائي للرسائل

من تلك التحديثات الجديدة المُفعلة في تطبيق تليجرام، هى خاصية الحذف التلقائي للرسائل في جميع الرسائل، وكان قديمًا تلك الخاصية متاحة فقط في الدردشة السرية المشفرة، لكن التحديث الجديد لنظامي التشغيل لمستخدمي أنظمة iOS وAndroid يضيف خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.

ويمكن تفعيل خاصية الحذف التلقائي داخل المحادثات أو الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو 7 أيام بعد إرسال الرسائل.

إنشاء وتلقي دعوات الانضمام للمحادثات الجماعية

ومن التحديثات الأخيرة لتطبيق «تليجرام»، إتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

بالإضافة إلى إمكانية تكوين مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات الجديدة يسودها المزيد من السرية والأمان معا.

وتأتي تلك التحديثات لتطبيق تليجرام على خلفية استغلال خوف المستخدمين من التحديثات الأخيرة لتطبيق «واتساب» والتي لم تعد المحادثات سرية كما كانت سابقًا.