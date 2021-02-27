المخرجة بتول عرفة: حظي وحش في الدراما.. وبصور كليب لـ أيتن عامر

كشفت المخرجة بتول عرفة، سر قلة الأعمال الفنية التي قدمتها في الدراما، بالرغم من أنها قدمت عددا كبيرا من الكلبيات، موضحةً: «لم أيأس من الدراما، لكن حظي مش حلو، يا إما بيجيلي موضوع مش شبهي أو ستايل عمل مش شبهي اللي هو يلا نكروت، لكن أنا بحب الحاجات الإنسانية اللي شبه الناس أوي».

وأضافت «عرفة» في حوارها مع الإعلاميات منى عبدالغني، سهير جودة، ومفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، عبر شاشة «cbc»: «عُرض عليّ بعض الأعمال الفنية لكنها لم تستكمل، وكنت سأصور فيلما من رواية نور عبدالحميد، لكن الإنتاج تعثر، وأرفض أعمالا أخرى لأنها لا تشبهني».

وتابعت، أنها ستقدم مشروعات غنائية في الفترة المقبلة، حيث ستتعاون مع المطربة مي فاروق، إذ جرى تصوير الكليب وستُطرح قريبًا: «صورنا الكليب في لبنان، وهي أغنية ناعمة وجميلة، وأتمنى ربنا يكرمنا».

وأوضحت، أنها ستصور فيديو كليب أغنية للفنانة أيتن عامر وتوزيع أحمد إبراهيم وتلحين وليد سعد وكلمات تامر حسين: «أيتن كان نفسها تبدأ مطربة، وبتحضر لألبوم، لكنها كملت في التمثيل، وقالت حلمي إني أغني مع وليد سعد، ولما عرضنا عليه الموضوع طلب يسمع صوتها عشان جمهورها، ولما سمع فوجئ واتحمس واشتغل معاها على أكتر من أغنية».

وحول تعاونها مع الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في أول كليب يجمعهما بعنوان «أهلا بيك»، قالت: «قال لي مش هعرف أقول زي ده لحد غير هبة، حسيت إن المشاعر حقيقية وصادقة وبتعبر عن قصتهم بجد، صورنا الكليب في لبنان، ورحنا اماكن جديدة مش محروقة».