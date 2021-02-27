إصابة 5 بينهم 4 سيدات في انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

استقبل مستشفى الحامول المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، 5 أشخاص مصابين، بينهم سيدات، وذلك في حادث سير بمركز الحامول.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الصحة في كفر الشيخ، وصول 5 مصابين إلى استقبال مستشفى الحامول المركزي، بينهم 4 سيدات، بادعاء حادث إنقلاب تروسيكل، بطريق المزارع السمكية في نطاق مركز الحامول.

وتبين أن المصابين هم كل من « سحر ج. أ.»، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر في الساق، و«مسعودة أ. أ.ا»، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و«عبير ع. ف.»، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر باليدين، و«سومة ع. أ.»، 40 سنة، باشتباه كسر بالساقين، و«محمد ن. ح.»، 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري.

وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب تروسيكل، على طريق المزارع السمكية، بدائرة المركز، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج الازم، وتم الدفع بدورية أمنية لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

إصابة 3 عاملين في مطعم

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص في حريق داخل مطعم بكفر الشيخ بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث نشب الحريق في مطعم شهير بجوار حديقة صنعاء، وتنوعت الإصابات ما بين حروق بالوجه والذراعين والساقين.

وتلقى أمن كفر الشيخ إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، فأمر قوات الحماية المدينة بالدفع بسيارات للسيطرة على الحريق، وجرت السيطرة عليه، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.