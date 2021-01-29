إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، قبل قليل، على طريق محرم سيدي سالم، بكفر الشيخ، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفي.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إخطارا من طوارئ مديرية الصحية بالمحافظة، تفيد بوصول 3 مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، مستشفى سيدي سالم المركزي، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وجار تحويل الحالات لمستشفى كفر الشيخ العام .

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم، منصور إبراهيم منصور 37 سنة، مصاب بكسر بعظمة الفخذ الأيسر، وشريف سالم عيسى 38 سنة، مصاب بكسر بعظمة الترقوه اليسرى، والسيد فتحي الحريري 37 سنة، مصاب بكسر بلوح عنق عظمة الكتف الأيسر.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي على طريق محرم سيدي سالم بكفر الشيخ، وإصابة 3 أشخاص، وجار تحويلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.