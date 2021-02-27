خالد الجندي ينصح الشباب: متضيعوش وقتكم على السوشيال ميديا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، «ربنا يصلي عليه، وبعد الانتهاء من الصلاة، الملائكة تُصلي على العبد إذا جلس في المصلى ولم يحدث، وتقول اللهم اغفر له وارحمه»، موجهًا حديثه للمواطنين: «لو مش وراك شغل أو وراك قضاء مصالح لناس، متضيعش وقتك في اللهو».

لا تضيعوا أوقاتكم بالجلوس بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي

وحذر «الجندي»، خلال تقديمه برنامج « لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنه لا يجب على أي شخص أن يلهو ويضيع وقته في الجلوس بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، «اقضي هذا الوقت في طاعة وعبادة الله، حتى تصلي عليك الملائكة، بعد فروغك من الصلاة قم بالدعاء والتسبيح، وهذه نصيحتى للشباب».

الجندي مستنكرا: لا أملك سوى صفحة واحدة على مواقع التواصل

ووجه عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه للشباب، بأن ينتظروا 10 دقائق بعد كل صلاة لتسبيح الله وذكره وقراءة القرآن، «هتلاقوا الملائكة قاعدة حواليكم وبتدعي ليكم»، مستنكرًا في الوقت ذاته من قيام البعض بعمل صفحات غير رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار أو استغاثات لمسؤولين فى الدولة على لسانه.

ترويج الشائعات والأكاذيب من سمات المنتمين للإسلام السياسي

وتابع: «أنا لا أملك إلا حسابا واحدا موثقا من قبل إدارة «فيس بوك»، أنا أظهر يوميا على الهواء ولا أحتاج إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بأي مسؤول وإن كان الأمر كذلك فهو سهل علي من خلال منبري هنا بالقناة، الهدف من صفحتي هو التفاعل مع الجمهور، فالبعض يروج لأخبار وينسبوها لي كذبا وزورا، وهذه سمات وأساليب المنتمين للإسلام السياسي».