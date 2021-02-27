شقيقة أحمد مكي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا: دعواتكم

مر أسبوع كامل منذ وقت الإعلان عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا، وقالت شقيقته إيناس مكي إن شقيقها ما زال يخضع للعزل المنزلي ويتبع بروتوكول العلاج والحالة مستقرة.

وأضافت إيناس، لـ«الوطن»: «بدعوات جمهوره ومحبيه سيُشفى من هذا الفيروس ويعود لتصوير مسلسل (الاختيار) مرة أخرى»، وطلبت من الجمهور الدعاء له قائلة «دعواتكم».

يذكر أنه منذ أسبوع تقريبا كان قد تم الإعلان عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا وتوقفه عن تصوير باقي مشاهده في مسلسل «الاختيار» الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل «الاختيار» هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال ورياض الخولي ومحمد شاكر عبد اللطيف وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى، والعمل يتناول بطولات القوات المسلحة ضد الإرهاب ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

كانت آخر أعمال الفنان أحمد مكى مسلسل «خلصانة بشياكة» عام 2017، والذي شارك فى بطولته بجانب دينا الشربينى وهشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد وانتصار وإنعام سالوسة وعمرو عبدالجليل وويزو وأوس أوس وملك قورة وهو من تأليف أحمد محيي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي وإخراج هشام فتحى.

أما على صعيد السينما فكانت آخر الأعمال التى قدمها أحمد مكى فيلم «سمير أبو النيل» عام 2013.