رئيس اتحاد منتجي الدواجن: نعمل على زيادة نصيب الفرد من البروتين

تعرضت صناعة الدواجن خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات التى أثرت عليها، كان أهمها ارتفاع أسعار الخامات وفتح باب الاستيراد للدواجن المجمدة وانخفاض الأسعار بشكل كبير، ما كان له أثر سلبى على الصناعة، نتج عنه خروج العديد من صغار المربين لعدم تحملهم الخسائر المستمرة، فما كان من الاتحاد إلا السعى لدى الجهات المسئولة لعرض مشكلات الصناعة أمام متخذى القرار وتوضيح المعاناة التى تتعرض لها.

«العناني»: صغار المربين العمود الفقري لصناعة الدواجن

يقول المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن دور الاتحاد هو العمل على النهوض بالصناعة والحفاظ عليها، موضحاً أنهم يعملون وفق خطة مدروسة لإزالة العقبات التى تواجهها من خلال التواصل مع جميع الأطراف التى لها علاقة بها؛ مثل لجنة الزراعة بمجلس النواب أو القابضة الغذائية أو وزارات التجارة والزراعة والتموين، ولن يهدأ حتى تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها، مؤكداً أن الاتحاد يقوم بدوره المنوط به، والذى أنشئ من أجله، ويكون المسئول الأساسى عن الصناعة، موضحاً أن الاتحاد سيقوم بالتواصل مع كبار وصغار المنتجين ومشاركتهم فى كل خطواته وعرض الخطة التى تم وضعها للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج، كذلك توضيح أهمية الريف والعمل على تطويره، ولن يتم ذلك إلا من خلال التوسع فى الصناعة لتوفير الأنشطة المختلفة للشباب والقضاء على البطالة، مؤكداً أنهم لن يتركوا باباً واحداً له علاقة بالصناعة إلا وسيذهبون إليه.

نحتاج 25 مليار جنيه استثمارات أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة

وأضاف «العنانى» أنهم يعملون على زيادة نصيب الفرد من البروتين فى ظل الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن الصناعة ما زالت تستوعب العديد من الاستثمارات وتحتاج إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة استهلاك الفرد من 12 كيلو إلى 15 كيلو، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات كبيرة جداً. وأن الاهتمام الأول والأخير يتجه نحو صغار المربين حيث يمثلون نسبة 70% من الصناعة.

الفترة المقبلة ستشهد استثمارات كبيرة

وأضاف «العنانى» أن اجتماعهم مع اللجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة وأجزائها، التى تتكون من جهات سيادية ووزارتى الزراعة والتموين، كان لعدة أسباب؛ أهمها توضيح أهمية الإنتاج المحلى واستثماراته، والخسائر التى يتعرض لها نتيجة فتح باب الاستيراد للدواجن، وقدرة الصناعة المحلية على توفير احتياجات السوق، مؤكداً أن مصر لديها القدرة على الاكتفاء الذاتى من الدواجن وتوفير فائض للتصدير، خاصة بعد اعتماد العديد من المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، مطالباً صغار المربين بالاتحاد والسعى لتطوير عنابرهم لتجنبهم أى خسائر من الممكن أن يتعرضوا لها والدخول تحت مظلة الاتحاد.