خبير طرق: المطب العشوائي الحل الأخير بين 35 خياراً لتهدئه سرعة السيارات

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن هناك 35 وسيلة تتبعها دول العالم وتعمل بها ومن ضمنها مصر لإجبار قائدي السيارات على تهدئه سرعتهم عبر أكواد عالمية متعارف عليها.

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن المطب العشوائي الذي يتم اللجوء له في مصر من قبل بعض الأحياء أو الأهالي هو أخر وسيلة متبعه لتهدئه سرعة السيارات، وذلك نظرا لخطورتها على قائدي السيارة والتي قد تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث.

وأوضح أنه لا يجوز استخدام مثل تلك المطبات في الطرق السريعة التي يجوز السير بداية من سرعة 60 كيلو متر في الساعة، حتى لا تكون السيارة عرضة للحوادث أو الانقلاب لا قدر الله: «المطبات العمومية في الأساس يجب أن يكون عرضها ميقلش عن 5 متر، وبيتم استخدامه أيضا كمعبر للمشاه».

وأوضح أن أغلب المطبات التي يقوم الأهالي بعملها ويجري إنشاؤها في الشوارع المصرية تتم بشكل خاطئ علميا وعمليا، لافتا إلى أن قانون المرور الجديد قد نص على مخالفات رادعة لمن تسول له نفسه إنشاء مثل تلك المطبات الغير قانونية.