علاجه يصل لـ100 ألف جنيه للطفل.. تفاصيل مرض متلازمة الالتهاب المناعي

كشفت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، عن مرض جديد يُصيب الأطفال، وهو مرتبط بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو «متلازمة الالتهاب المناعي في الأطفال»، موضحةً أن علاج هذا المرض للطفل الواحد ثمنه باهظ للغاية قد يتجاوز الـ 100 ألف جنيه، وهناك صعوبة لدى الأطباء من تشخيص حالة الطفل من هذا المرض، «بيفتكروه حساسية عشان الاحمرار بتاع الجسم والالتهاب».

وأضافت «الجنزوري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه من الممكن أن يستمر تشخيص الطفل 4 أيام للتأكد من المرض، «المرض ده يُصيب عضلة القلب وصمامات القلب، ممكن يعمل جلطة في قلب الطفل، والأخطر من كدة أنه يُصيب الأوردة التاجية الخاصة بالقلب، وقد يُسبب تمدد في أوردة القلب، ويحصل جلطة ممكن تموت الطفل».

وأشارت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، إلى أن هذا المرض قد يُصيب المخ والكبد والبنكرياس والطحال، «دي كلها علامات عشان لو الأم تلاقي الطفل مش مستجيب للعلاج لازم تروح فورا لأي مستشفى جامعي، أو تيجي عندنا أبو الريش، لأنه صعب على الأطفال تشخيص هذه الحالات، ده مرض جديد، والعلاج غالي جدًا، من 50 لـ 100 ألف وممكن يزيد، حسب وزن الجرعات».

وتابعت: «الـ 10 جرامات من الدواء بـ 10 آلاف جنيه، التبرعات ساعدتنا برضو، إحنا في أشد الحاجة لهذه التبرعات، بس نسبة الأطفال اللي يُصابوا بهذا المرض 1 أو 2%، بس وجب التحذير عشان فعلا الأسبوع اللي فات واللي قبله ظهرت حالات كتيرة، سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، لو إحنا اتأخرنا ممكن الطفل يروح مننا، بعد 10 أيام تبقى الحالة صعبة حتى لو على جهاز تنفس صناعي، ده موضوع معقد جدًا، وغير واضح».

ووجهت حديثها للأمهات: «أي طفل عنده حرارة شديدة وراحت للدكتور ولم يجد التهاب في اللوز لازم يفكر في المرض ده حتى لو لم يظهر الطفح الجلدي يظهر، دي نسبة عالية 90% بتكون واضحة فيها الطفح الجلدي، 10% فقط مش ظاهرة، بس 100% من الحالات تكون ارتفاع درجة الحرارة مرتفعة للغاية وشديدة».