سفير الكويت بالقاهرة عن الأمير الراحل: شخصية عظيمة محبة لمصر

نعى سفير دولة الكويت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، إلى الأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، والذي وفاته المنية اليوم عن عمر ناهز 91 عامًا.

وأشار "الذويخ" إلى أن العالم فقد بوفاة الأمير الراحل شخصية عظيمة تحمل الكثير من صفات الخير والمحبة، وكانت له آيادٍ بيضاء في كثير من بقاع العالم، مؤكدًا أن الامير الراحل لم يفرق في نشاطه الإنساني بين الشعوب على أساس الدين أو الجنس واتسمت رؤيته بالشمولية والإخلاص، ما جعله محلًا للتقدير والإشادة من كافة الدول والشعوب.

واوضح "الذويخ"، أن الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان يولي اهتمامًا خاصًا لملف التعاون والعلاقات الأخوية بين الكويت والأمة العربية، وفي المقدمة منها شعب مصر الشقيق الذي كان يوصي به خيرًا ويردد دائمًا إن "مصر عزيزة على قلب كل كويتي وسوف تظل في القلب".

وأعرب السفيرعن خالص شكره لكل الشخصيات الرسمية والإعلامية وجميع المواطنين المصريين، والذين بادروا بتقديم التعازي والتعبير عن مواساتهم في مصاب الكويت والأمتين العربية والإسلامية.