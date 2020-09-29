سفير الكويت بالقاهرة: صباح الأحمد سعى لرأب الصدع العربي رغم تقدم عمره

نعى السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في القاهرة، إلى الأمتين العربية والإسلامية، وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا، معربًا عن استبشاره بعهدٍ جديد من النماء والاستقرار على يد الأمير نواف الأحمد الذي تولى الحكم في الكويت.

وأضاف "الذويخ" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الأمير الكويتي الراحل رجل عظيم قضى حياته في خدمة وطنه، وتحلى بحب على وجه الخصوص لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأردف سفير دولة الكويت في القاهرة، أن الشيخ الراحل صباح الأحمد، سعى لرأب صدع الوطن العربي رغم تقدم سنه، مستطردًا: "فقدنا رجلًا كرس حياته من أجل شعبه ووطنه وأمته العربية، يبكيه العالم خلال رسائل التعازي والتواصل الهاتفي".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التليفزيون الحكومي، الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.