عضو مجلس شيوخ يكشف تفاصيل وعدد إصابات حريق كنيسة العمرانية

اندلع حريق هائل في كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة في تمام الساعة التاسعة مساء أمس، وذلك عقب الانتهاء من أداء طقوس صلوات الجمعة العظيمة، وتم إبلاغ الأجهزة المعنية، وأرسلت قوات الحماية المدنية عددا من سيارات المطافي إلى موقع الكنيسة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد ألسنة اللهب في حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية الغربية، وأضافت المصادر أن رجال الحماية المدنية يقومون بعمليات تبريد مكان الحريق تحسبا لعدم تجدده مرة أخرى.

وكانت المصادر قد أفادت أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ7 سيارات إطفاء ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكشف الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العمرانية، بأن البداية كانت بتلقيهم اتصالات هاتفية من أهل المنطقة، تؤكد اندلاع حريق بكنيسة ماري مينا، وفور معرفته انتقل إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن نتيجة الحادث كانت 25 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين، وتم خروج 23 ووجود حالتين فقط بالمستشفى ولم يتم سقوط ضحايا.

وأضاف «عمارة» لـ«الوطن»، أن جميع أهالي المنطقة شاركوا بالمساعدة في السيطرة على الحريق، ولم يكن هناك فرق بين مسلم أو مسيحي، فالجميع كان يدا واحدة، كما أوضح بأن القيادات التنفيذية انتقلت إلى موقع الحادث بشكل سريع، مؤكدًا أن التحقيقات في أسباب اندلاع الحريق بدأت بالفعل، وجهات التحقيق ستتوصل إلى أسباب الحريق.

وأوضح «عمار» أن بداية الحريق كانت في الدورين الثاني والثالث بمبنى الكنيسة، وبالفعل تم السيطرة عليه، حيث تحرك الأهالي في البداية حتى وصول قوات الدفاع المدني والتي دفعت بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.