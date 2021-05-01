عاجل.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كنيسة العمرانية

أمرت النيابة العامة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب حريق كنيسة مارمينا في منطقة العمرانية الغربية بالجيزة، الذي اندلع مساء أمس الجمعة، عقب الانتهاء من أداء طقوس صلوات الجمعة العظيمة، وتبين من التحقيقات أن قوات الدفاع المدني انتقلت إلى مكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق في غضون 30 دقيقة.

25 مصاباً ولا توجد وفيات

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحريق لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بين الزائرين أو العاملين بالكنيسة، وأن الحادث أسفر عن تعرض 25 فرداً للاختناق جراء تصاعد الأدخنة، وأن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد ألسنة اللهب بعد دقائق من وصولها، قبل أن تلحق النيران أضراراً كبيرة بالمبنى، كما أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ7 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت سريع.

الأدلة الجنائية منوط بها تحديد أسباب الحريق

وأفادت التحقيقات أن جميع المصابين غادروا مستشفى أم المصريين، بعدما أجريت لهم الإسعافات الأولية، واستقرت حالتهم الصحية ، وبحسب التحريات، فقد بدأ الحريق في أحد أجهزة التكييف وانتقل منه إلى أجهزة أخرى، ولم يعرف أسباب حدوث الحريق حتى الآن، وأن الأدلة الجنائية منوط بها تحديد وكشف ملابسات الحريق وتقديم تقريرها إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً، مساء أمس الجمعة، بنشوب حريق في كنيسة مارمينا بالعمرانية، وقت صلوات الجمعة العظيمة، وأن قوات الدفاع المدني انتقلت إلى مكان الحريق، وساهمت في إخماد النيران في وقت سريع، قبل أن تتفاقم الأضرار وتزداد أعداد الإصابات، وعقب الانتهاء من أعمال الإطفاء، التي استمرت لما يقرب من 30 دقيقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.