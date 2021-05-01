عمال مجازر الغربية يحتفلون بعيدهم في عملهم استعدادا لشم النسيم والفطر

حرص المئات من عمال مجازر اللحوم بمحافظة الغربية، اليوم، على الاحتفال بمناسبة عيد عمال مصر من خلال المشاركة في إتمام أعمالهم وتجهيز الذبائح رغم مشقة الصيام وارتفاع درجة حرارة الجو استعدادا لأعياد الإخوة الأقباط وشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

عمال يتجمعون في حب مصر احتفالا بعملهم في عيدهم بمجازر الغربية

كما رصدت «الوطن» ملامح التغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو من خلال تجمع العمال حول المواشي التي أحضرها مربوها لذبحها وبيعها بالأسواق التجارية بأسعار مخفضة عبر منافذ حكومية وشعبيه لرسم البهجة على المواطنين تزامنا مع احتفال الدولة المصرية بعيد عمال مصر.

من ناحية أخرى، حرص الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري، على تفقد عدد من المجازر بمراكز ومدن المحافظة، منها مجزر طنطا، وبسيون، وأبيار بكفرالزيات، ومحلة مرحوم بمركز طنطا.

جولة مدير «الطب البيطري» لتفقد سير العمل بالمجازر استعدادا لأعياد المصريين

وجاء ذلك للوقوف على جاهزيتها فى مواجهة زيادة الذبائح ومدى انتظام العمل، بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما باشر «أنور» خلال مروره على المجازر المذكورة، مدى استعداداتها لهذه الاحتفالات وذلك من خلال إيقاف الإجازات للعاملين بها، تدعيم المجازر بالأطباء البيطريين ذات الكفاءة، لمجابهة الزيادة في أعداد المذبوحات، ومدى انتظام العمل، والتأكد من توافر المادة السرية الملونة بكل مجزر المستخدمة لختم المذبوحات، والتأكد من عدم وجود أي معوقات لإنجاز المهام المكلفة بها هذه المجازر وهي إنتاج لحوم طازجة بالعظام صالحة للاستهلاك الآدمي، وخالية من أي مسببات مرضية.

كما استمع «أنور» لمطالب السلاخين والجزارين والعاملين بالمجازر، مشددا في توجيهاته بالضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، وضرورة تطهير ورش هذه المجازر عقب نهاية كل يوم العمل.

عمال المجازر: شكرا لكل من هنأنا بعيدنا ويا رب مصر تبقي بخير دايما

في المقابل أكد محمد حسن أحد عمال المجازر أنه حرص وبرفقه زملائه على العمل خلال الإجازة الرسمية من أجل تلبية احتياجات أبناء الشارع الغرباوي من اللحوم، قائلا: «كل سنة والمصريين طيبين بنجاح عمال مصر أم الدنيا الذين تحملوا ظروف ارتفاع حرارة الجو».

كما أوضح حسين محمود أحد عمال مجزر المحلة: «شكرا لكل أسرة مصرية تدعمنا كالعمال في عيدنا وعلينا أن نتحد سويا لبناء بلدنا وخدمة أهلنا طول العمر بإذن الله».