خريطة الظواهر الطبيعة في مصر: ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى

تمر مصر منذ يوم الأربعاء الماضي، بارتفاع شديد في درجات الحرارة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، عن الظواهر الطبيعية التي تمر بها كافة المناطق في جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع المقبل.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الظواهر الطبيعية التي تمر بها كافة المناطق بجمهورية مصر العربية خلال الأسبوع القادم بحسب الهيئة العامة للأرصاد، وحالة الطقس.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمي، التي تتراوح ما بين 34 إلى 27، وتصبح شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ودرجة الحرارة العظمي تتراوح ما بين 37 إلى 35 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد تسجل درجة الحرارة العظمى ما بين 41 و36.

ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرحة الحرارة الصغرى ما بين 20 و17، والطقس معتدل جنوبًا ودرجة الحرارة الصغرى من 27 إلى 23.

الأحد 2 مايو

أما عن حالة الطقس في يوم الأحد 2 مايو فهي كالتالي:

ـ طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ـ وحركة الرياح تنشط على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

الإثنين 3 مايو

ـ تنشط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الثلاثاء 4 مايو

ـ تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 5 مايو

ـ تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

الخميس 6 مايو

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس 6 مايو، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

ـ تنشط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الجمعة 7 مايو

ـ تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.