تواضروس: نصلي من أجل السيسي.. «بيستغل حتى الأجازات لتفقد المشروعات»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نكرر شكرنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على محبته وعلى تعبه ومسؤولياته الكثيرة التي يقوم بها، «حتى إننا نراه أيضًا في أيام الإجازات يستغلها ويتفقد المشاريع الكثيرة، نحييه ونصلي من أجله».

وأضاف «تواضروس»، خلال احتفالية عيد القيامة المجيد، أنه يصلي من أجل كل المسؤولين في جميع قطاعات بلادنا، «نحيي قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية حراس الوطن، نحيي الذين يعملون في بناء هذا الوطن كل الذين يعملون بإخلاص وأمانة في بناء هذا الوطن على كل المستويات وفي كل مكان نريد أن تكون بلادنا متقدمة في العالم».

وتابع: «نصلي من أجل كل شهداء مصر ونذكرهم بكل الوفاء، نصلي منصلي بشكل خاص من أجل وباء فيروس كورونا المستجد وهذه الجائحة التي اجتاحت العالم بصورة مفزعة، واثقين أن يد الله الرحيم تستطيع أن ترحم العالم كله، نصلي من أجل الأسر المتألمة ومن أجل المصابين لكي يمن الله عليهم بالشفاء».

وواصل: «نصلي من أجل كل الأحباء العاملين في القطاع الصحي، الأطباء والتمريض والفنيين وكل العاملين باعتبارهم الخط الأول في مواجهة هذه الجائحة نصلي أن يعطيهم الله القدرة والقوة ونعزي أسر الذين رحلوا بعد أن أبلوا بلاء حسنًا، وهم يعالجون مرضى ليس في الكورونا فقط لكن بصفة عامة في أعمالهم الصحية».