«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 37

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان هدير أبوزيد ومحمد الشاذلي، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 37 والصغرى 20.

الإسكندرية: العظمى 32 الصغرى 20.

مرسى مطروح: العظمى 31 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 40 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 20.

دمياط: العظمى 27 والصغرى 19.

الإسماعيلية: 37 والصغرى 21.

السويس: العظمى 37 والصغرى 21.

العريش: العظمى 31 والصغرى 19.

طابا: العظمى 34 والصغرى 23.

سانت كاترين: العظمى 31 والصغرى 17.

شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 25.

الغردقة: العظمى 38 والصغرى 22.

الفيوم: العظمى 38 والصغرى 21.

بني سويف: العظمى 38 والصغرى 21.

المنيا: العظمى 38 والصغرى 23.

أسيوط: العظمى 39 والصغرى 23.

سوهاج: العظمى 39 والصغرى 24.

قنا: العظمى 39 والصغرى 25.

الأقصر: العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان: العظمى 41 والصغرى 27.

الوادي الجديد: العظمى 40 والصغرى 25.