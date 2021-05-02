محافظ الفيوم يتفقد أعمال تركيب «تنكات» الأكسجين بمسشفيات العزل

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة تفقدية بمستشفيات الصدر، والتأمين الصحي، والفيوم العام، لتفقد أعمال تركيب تنكات الأكسجين الجديدة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في تلك المستشفيات، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد العزيز مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتورة آلاء عبد الرحمن مدير مستشفى الصدر، والدكتور أحمد رمضان وكيل مستشفى الفيوم العام، وعدد من مديري الأقسام الطبية بالمستشفيات.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ زيارة المحافظ للمستشفيات بدأت بتفقد مستشفى الصدر، حيث استمع من أفراد الطاقم الطبي لآليات العمل بالمستشفى، ووضع الحالات المصابة بالفيروس، وتوزيع الأطباء على الأقسام، وتوفير سكن للأطباء المغتربين، فضلًا عن عدد ونسب التطعيمات، ووجه بضرورة تلقي أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد «كورونا»، حفاظًا على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.

خلال الزيارة، قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال تركيب تنك الأكسجين السائل الجديد بمستشفى التأمين الصحى النموذجي، واستمع المحافظ من رئيس قسم الهندسة الطبية، لشرح حول أعمال تطوير شبكة الأكسجين الطبية بالمستشفى، وسعة التنك التي تبلغ 11 ألف لتر أكسجين سائل، فضلاً عن التنك القديم الذي تبلغ سعته 5 آلاف لتر من الاكسجين، حيث يسهم تركيب التنك الجديد في زيادة عدد الأسرّة بالمستشفى 100 سرير إضافي.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ خلال زيارته للمستشفيات قام بتفقد أعمال تركيب تنك الأكسجين الجديد بمستشفى الفيوم العام، ما يسهم في زيادة عدد أسرة العزل بالمستشفى، كما تفقد المحافظ جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، والذي يسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنّ تنكات الأكسجين الجديدة التي تم تركيبها بمستشفيات التأمين الصحي، والفيوم العام، وإطسا المركزي، بسعة 11 ألف لتر أكسجين سائل لكل تنك، مشيرًا إلى أنه جار توريد 3 تنكات أخرى بالمستشفيات المركزية خلال الأسبوع المقبل، ما يسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل.

وأضاف، أنه سيتم الاستعانة بأطباء الزمالة المصرية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والصدر والحميات بالمحافظة، مضيفًا أنه جار توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، لتوفير عدد من الاستشاريين في تخصصات الحالات الحرجة والأمراض الصدرية بمستشفيات مديرية الصحة بالفيوم.