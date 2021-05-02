«التعليم: بدء تصحيح أوراق امتحانات الأول والثاني الثانوي خلال أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الترم الثانى للصفين الأول والثاني الثانوي، ستبدأ عقب انتهاء إجازة شم النسيم، مشيرة إلى أنه عقب تصحيح أوراق الإجابات سيتم رصد الدرجات، وإعلان نتائج الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أن جميع امتحانات صفوف النقل سارت بصورة طبيعية، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

وقالت «التربية والتعليم»، إن الامتحانات المجمعة لطلاب النقل، أثبتت نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الجاري 2020-2021، وساعدت على عقد الامتحانات وسط الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة بسبب ذروة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيتم الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عقب عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعليمات لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتجهيز المدارس وتعقيمها وتطهيرها بشكل دوري قبل عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة نجحت بشكل كبير فى تسيير العام الدراسي الجاري رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا فى يوليو المقبل، في لجان مراقبة بالمدارس، وليس المنازل.

وشدد على أن جميع اللجان الامتحانية ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير كبيرة قبل عقد الامتحانات بشكل رسمي.

وأضاف وزير التعليم، فى تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا، «مناهج الثانوية العامة لن يُحذف منها شيء، ولن نتحدث المواد الغير المضافة للمجموع إلا في شهر يونيو المقبل».

وذكر «شوقي»، أن الوزارة انتهت من عقد البروفة الأولى التجريبية لامتحانات الثانوية العامة، والتي هدفت لقياس مدي كفاءة وسعة الشبكات عبر أجهزة التابلت، وتمكن 574 ألف طالب وطالبة من الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها.

وقال الوزير، إن الوزارة تحدت جميع الظروف القاسية الناتجة عن فيروس كورونا، ونجحت فى تسيير العام الدراسي 2020-2021، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وإعلان نتائجها، سيتم الاستعدادات مبكرة للعام الدراسي 2021-2022، للحفاظ على مستقبل الطلاب.