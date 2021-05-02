السيطرة على حريق نشب في شارع تجاري بطنطا «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق في شارع درب الأثر بطنطا، وهو أحد الأسواق التجارية.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سوق تجاري للبائعين بمنطقة درب الاثر بجوار السرجة بطنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي السوق بالمنطقة، وتبين من المعاينة المبدئية وجود ماس كهربائي، أدى لنشوب الحريق والتهمت نيرانه عدد من المفروشات الخاصة بملابس و«كوتشيات» وأدوات منزلية وجزء من السرجة الكائنة بجوارهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت الحماية الأدلة الجنائية لرفع التقرير وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

ولقى مواطن وطفليه مصرعهم، بينما أصيبت زوجته وابنه الثالث بجروح، إثر انقلاب سيارته الملاكى على طريق «طنطا- كفر الشيخ الدولى».

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي» بنطاق مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق، ما أسفر عن مصرع مواطن يدعى «شريف. ز» وطفليه وإصابة زوجته وابنه الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وفى حالة سيئة وجميعهم مقيمين بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.