مسلسل موسى الحلقة 20.. محمد رمضان يتعافى من الرصاصة و«وهبة» في حيرة

تبدأ أحداث مسلسل موسى الحلقة 20، بوجود موسى، الفنان محمد رمضان، داخل المستشفى، بسبب إطلاق النار عليه، من «أورمة» البلطجي صبي المعلم وهبة، الفنان سيد رجب، بعد أن بدأ يتعافى، وتجلس بجواره حبيبته «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب.

مسلسل موسى الحلقة 20

وتحاول «شويكار» شقيقة «شهاب باشا» الفنان صبري فواز، أن تعتذر لـ«شفيقة» شقيقة موسى، عن ما بدر منها خلال يوم زفافها، قبل أن يتحول الحوار إلى عراك وصوت عالي، وينسحب شهاب وشفيقة ويتركوها وحدها.

ويظهر شهاب باشا وهو يتحدث مع والدته المتوفية، التي حمتها وخبأتها في شقتها، قبل أن تدخل شفيقة وتكتشف تلك الحقيقة، وتصرخ في وجهه، قبل أن يطردها من الغرفة.

ويعود موسى إلى السوق، بعد رحلة سفر قضاها مع حبيبته، ويستقبله الباعة بفرحة وسعادة، ويقرر مع حلاوتهم أن يسرعا من كتب الكتاب، حتى يتزوجا، كما يحكي وهبة لزوجته الأولى عن ما حدث، ويأخذ نجله في فسحة إلى منطقة الحسين.

ويوصل موسى حلاوتهم إلى شقتها وتحاول أن تجعله يتناول العشاء معها ولكن الفتى الصعيدي يأبى أن يجتمعا سويًا قبل أن يكتب الكتاب، ويأمرها بالدخول أولا حتى يتمكن من مغادرة المكان.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.