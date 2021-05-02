هل ابن الوز عوام في الوسط الفني؟.. مشاهير يُجيبون في «لحظات جريئة»

هل ابن الوز عوام في الوسط الفني؟، سؤال طرحة الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «لحظات جريئة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، حيث ناقش هذا السؤال مع ضيوفه، فتحدث الفنان صلاح عبد الله، عن قوة إمكانيات أبناء الفنانين في التمثيل، قائلًا «مش دائما ابن الوز عوام، الوساطة تمكن الشخص أن يمثل ويعمل أدوارا كبيرة لكن لا يمكن أن تصنع منك نجم ولا تجعل عالق فى أذهان الجمهور».

وأضاف «عبد الله»، أنه لا يذهب لمشاهدة الفنان محمد عادل إمام، كونه نجل الفنان الزعيم عادل إمام، «لكن أنا بروح أتفرج على محمد عادل إمام عشان هو موهوب، وكريم عبد العزيز نجل الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز شاطر وكوميديان رائع»، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك أبناء فنانين كبار لكنهم لم ينجحوا في العمل الفني.

من ناحية أخرى، أكد الفنان فراس سعيد، أن الوساطة مطلوبة في كل أمور العالم كله ليس فقط في الفن، وغرائز الإنسان تتطلب منه التواكب مع الوساطة، «الممنوع مرغوب وأي حاجة وحشة هتلاقي نفسك بتنشدلها لأن ده طبع الإنسان»، موضحًا أنه ارتبط بمصر من خلال الأعمال الفنية المصرية التي كان يشاهدها.

وأوضح أنه كان متنقلا في عدة دول هو وعائلته، ومنها إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، ثم الأرجنتين، وفي النهاية قامت العائلة بالاستقرار في مصر، «عجبتني مصر.. وكنت جاى أقعد شهر تقيبرا لقيت نفسي قاعد بقالى أربع شهور، فكرة أنك تصحى كل يوم على صوت الأذان وتلاقي ناس شبهك ده أمر كويس جدًا».

بينما أكدت الفنانة نسرين آمين، أن الفن في مصر به واسطة وشللية، «الوساطة ممكن تفرض نجاح الممثل بالعافية لكن الجمهور لا يحبه، اللجان الإلكترونية والحسابات المزيفة هي التي تساعد على نجاح الممثل بالوهم لكن ذلك لا ينجحه عند الجمهور»، موضحًا أن الجمهور مستحيل ينجح ممثل بالوساطة إلا إذا كان موهوب الفطرة.

وأردفت آمين، أن التمثيل في مصر 90% علاقات و10% موهبة، «البداية الحقيقية لمشواري الفني كان في فيلم احكي يا شهر زاد، كانت بداية مشرفة الحقيقة مع الأستاذ الراحل وحيد حامد»، موضحة في الوقت ذاته أنها تشعر بالغيرة الشديدة تجاه شريك حياتها، «بغير أوي على الآخر، وغيرتي من غير عقل ولا تفكير، التفكير بالعقل في هذا الموضوع سيكون أفضل، أنا بغير جامد، وده غصب عني والله»، مشيرة إلى أن الشعور بالغيرة ليس له علاقة بالثقة، كما أنها ترى الغيرة دليل على الحب والاهتمام.